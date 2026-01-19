Campeonato Europeu de Andebol 2026



Portugal foi o anfitrião deste campeonato

Em 2020, este torneio passou pela Suécia, Áustria e Noruega, sendo que o número de equipas a disputar esta competição aumentou para 24 equipas. O 14.º Campeonato Europeu da EHF também foi o primeiro torneio final sediado por três países diferentes.





No total, seis nações diferentes já conquistaram o Campeonato Europeu Masculino de Handebol (EHF EURO) até o momento.







Jogos dos grupos A,C e E hoje em disputa e em direto na RTP Desporto

Áustria x Sérvia / 3ª J. - Grupo A (17h00) - Desporto 1

Chéquia x Ucrânia / 3ª J. - Grupo C (17h00) – Desporto 2

Países Baixos x Croácia / 2ª J. - Grupo E (17h00) – Desporto 3

Alemanha x Espanha / 3ª J. - Grupo A (19h30) – Desporto 1

França x Noruega / 3ª J. - Grupo C (19h30) – Desporto 2

Geórgia x Suécia / 2ª J. - Grupo E (19h30) – Desporto 3



‘Heróis do Mar’ entram da melhor forma em Herning

Portugal iniciou a sua caminhada no Grupo B do EHF EURO 2026 com uma vitória sólida frente à Roménia na Jyske Bank Boxen. Perante mais de 10 mil adeptos nas bancadas, a equipa das Quinas conquistou os primeiros pontos na fase preliminar.

Foto: Eva Manhart/Jure Erzen/kolektiff via FPA





O seleccionador português Paulo Pereira mostrou-se satisfeito com o desempenho dos atletas ao implementar o objetivo estabelecido para o primeiro encontro do Europeu:





“Nós estabelecemos como objetivo principal vencer este jogo, mas também tínhamos alguns sub-objetivos e um deles era correr o jogo todo. Com a máxima humildade possível, assumimos que – respeitando muito a Roménia – íamos usar este jogo também para preparar os próximos. Como não tivemos muito tempo de treino e tivemos um bocadinho a sorte, vamos dizer teoricamente, desta sequência de jogos – Roménia, Macedónia e depois a Dinamarca – de podermos usar os jogos para nos prepararmos fisicamente para correr, porque sabemos que a Dinamarca é uma equipa que se prepara muito bem durante o ano, desde jovens que têm uma capacidade física fora do normal para jogar este jogo.”





Foto: Eva Manhart/Jure Erzen/kolektiff via FPA







O Campeonato Europeu de Andebol decorre entre 15 de janeiro a 1 de fevereiro de 2026, numa organização conjunta entre três países: Suécia, Dinamarca e Noruega. Um campeonato em que Portugal participa, estando inserido no Grupo B juntamente com Roménia, Macedónia do Norte e Dinamarca. Todos os jogos da selecção portuguesa contam com transmissão em direto na RTP2 e nos canais digitais da RTP Desporto.O primeiro Campeonato Europeu de Handebol Masculino da EHF foi o EHF EURO 1994, em Portugal, com 12 equipes competindo pelo título.A Suécia lidera o quadro de medalhas com cinco ouros, mas a França está logo atrás, tendo vencido quatro edições do EHF EURO até agora, incluindo a de 2024. Espanha, Dinamarca e Alemanha têm dois títulos cada; a Rússia subiu ao pódio uma vez.No quinto dia deste torneio, começa hoje a segunda ronda para os países do grupo E e terceira ronda para os grupos A e C. com os respectivos jogos, que pode acompanhar nos canais digitais da RTP Desporto:A equipa das ‘Quinas’ volta a entrar em campo amanhã, às 17h00 de Lisboa, frente á equipa da Macedónia do Norte (grupo B).