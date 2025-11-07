Seleção Nacional
Carlos Forbs estreia-se na Seleção A. Conheça os convocados para os jogos decisivos rumo ao Mundial 2026
Roberto Martínez revelou esta sexta-feira os 26 convocados para os encontros frente à República da Irlanda e Arménia, que podem garantir a qualificação direta de Portugal para o Mundial 2026. A grande novidade é Carlos Forbs, avançado do Club Brugge, que brilhou na Champions League.
O selecionador nacional anunciou esta sexta-feira a lista de convocados para os encontros frente à República da Irlanda e Arménia, que podem garantir a qualificação direta de Portugal para o Mundial 2026.
A grande novidade é Carlos Forbs, avançado do Club Brugge, que se estreia na Seleção A depois de bisar frente ao Barcelona na Liga dos Campeões.Formado no Sporting e no Manchester City, o jovem de 21 anos junta-se a nomes como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.
Outro destaque é o regresso de João Cancelo, do Al Hilal, recuperado de lesão. Gonçalo Inácio, João Neves e Rafael Leão também voltam após ausência por problemas físicos. Curiosamente, não há nenhum defesa-esquerdo na convocatória.
Jogos decisivos
Um triunfo em Dublin garante já o apuramento. O empate também pode servir, caso a Hungria não vença na Arménia.
- 13 de novembro: República da Irlanda vs Portugal (19h45, Dublin);
- 16 de novembro: Portugal vs Arménia (14h00, Estádio do Dragão).
Portugal lidera o grupo com dez pontos, mais cinco do que a Hungria. O vencedor assegura um lugar direto no Mundial 2026, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, com 48 seleções.
Lista completa de convocados
Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Diogo Dalot, Nélson Semedo, João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, António Silva, Renato Veiga, João Palhinha, Rúben Neves, João Neves, Matheus Nunes, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Gonçalves, Bernardo Silva, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, Rafael Leão, Carlos Forbs, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.
