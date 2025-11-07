Carlos Forbs estreia-se na Seleção A. Conheça os convocados para os jogos decisivos rumo ao Mundial 2026

O selecionador nacional anunciou esta sexta-feira a lista de convocados para os encontros frente à República da Irlanda e Arménia, que podem garantir a qualificação direta de Portugal para o Mundial 2026.





A grande novidade é Carlos Forbs, avançado do Club Brugge, que se estreia na Seleção A depois de bisar frente ao Barcelona na Liga dos Campeões. Formado no Sporting e no Manchester City, o jovem de 21 anos junta-se a nomes como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.





Outro destaque é o regresso de João Cancelo, do Al Hilal, recuperado de lesão. Gonçalo Inácio, João Neves e Rafael Leão também voltam após ausência por problemas físicos. Curiosamente, não há nenhum defesa-esquerdo na convocatória.





Jogos decisivos 13 de novembro: República da Irlanda vs Portugal (19h45, Dublin);

16 de novembro: Portugal vs Arménia (14h00, Estádio do Dragão).

Um triunfo em Dublin garante já o apuramento. O empate também pode servir, caso a Hungria não vença na Arménia.



Portugal lidera o grupo com dez pontos, mais cinco do que a Hungria. O vencedor assegura um lugar direto no Mundial 2026, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, com 48 seleções.

