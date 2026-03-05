Catarina Amado quer Portugal a "assumir jogo" frente à Eslováquia

Depois do triunfo por 2-0 frente à Finlândia na ronda inaugural, em Vizela, na terça-feira, a jogadora do Benfica destacou a confiança do grupo para o encontro marcado para sábado, no Estádio Cidade de Barcelos.



“Fizemos um primeiro jogo muito bom, onde conseguimos aplicar tudo o que trabalhámos durante a semana. Dominámos esse encontro e, no segundo, não vai ser diferente. Temos grande respeito pela Eslováquia, uma seleção que tem vindo a crescer, mas queremos assumir o jogo e repetir o desempenho do primeiro duelo”, disse a lateral, no estágio de preparação da equipa portuguesa no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.



Diante do conjunto finlandês, a seleção portuguesa acumulou várias situações de golo e apenas confirmou o triunfo na fase final da partida, cenário que não preocupa Catarina Amado.



“O jogo só termina quando o árbitro apitar. Fizemos muitas coisas boas durante os 90 minutos e, mesmo que não tenhamos concretizado de imediato, continuámos a lutar e conseguimos marcar no fim, mostrando que se deve acreditar sempre”, salientou.



Assumindo a importância de iniciar a fase de qualificação com dois encontros caseiros, a defesa disse esperar uma maior afluência ao estádio e salientou a importância dos adeptos.



“Esperamos casa cheia em Barcelos. Se tudo isso acontecer, tenho a certeza de que a vitória nos vai sorrir”, apelou.



Sobre a seleção eslovaca, que também venceu o jogo inaugural da qualificação, diante da Letónia (3-2), Amado destacou as caraterísticas físicas do adversário, que, frisou, merece “todo o respeito” das orientadas por Francisco Neto.



“É uma equipa mais física que procura um jogo mais de força e resistência. Mas só nos compete fazer o que temos vindo a trabalhar. Somos uma equipa com muita qualidade e um grande espírito coletivo. Tenho a certeza de que vamos fazer um jogo incrível, como fizemos contra a Finlândia”, referiu.



As duas seleções já se defrontaram por quatro ocasiões, com duas vitórias para cada lado. Nos dois encontros de qualificação para o Euro 2009, disputados em 2007 e 2008, as eslovacas venceram por 2-1 e 1-0, enquanto Portugal respondeu com dois triunfos em jogos particulares, em 2009 (1-0 e 4-1).



Depois das declarações de Catarina Amado à comunicação social, a equipa das ‘quinas’ retomou hoje os treinos no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, preparando o embate com a Eslováquia.



A seleção terá nova sessão de trabalho no Olival na sexta-feira, após o selecionador Francisco Neto participar na habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo, às 15:30.



Portugal, que caiu para a Liga B depois de terminar no quarto lugar do Grupo A3 da Liga das Nações de 2025, disputa o Grupo B3 com Finlândia, Eslováquia e Letónia, com os três primeiros classificados a garantirem presença nos play-offs de acesso ao Campeonato do Mundo, organizado pelo Brasil.



Portugal lidera com os mesmos três pontos da Eslováquia, segunda, enquanto a Letónia, terceira, e a Finlândia, quarta, continuam a zero.



O encontro entre os líderes do grupo está marcado para sábado, a partir das 16:00, no Estádio Cidade de Barcelos.



