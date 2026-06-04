Seleção Nacional
Mundial 2026
Cristiano faz história ao disputar seis Mundiais
A história do futebol mundial ganhou mais um capítulo reservado aos livros de recordes. Cristiano Ronaldo vai tornar-se, a par de Lionel Messi, o primeiro jogador da história a atingir a marca de seis participações em Campeonatos do Mundo. Aos 41 anos, o capitão português volta a marcar uma era e a provar uma longevidade rara no desporto de alta competição.
A caminhada começou em 2006, na Alemanha. Nessa altura, um jovem extremo de 21 anos surgia como uma das maiores promessas do futebol europeu. Vinte anos depois, Ronaldo prepara-se para disputar mais uma fase final do Mundial, depois de ter participado nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026.
Ao longo do percurso, o português acumulou momentos inesquecíveis. O primeiro golo em mundiais diante do Irão (2006), o célebre "hat-trick" frente à Espanha em 2018 e a distinção de ser o único jogador a marcar em cinco edições diferentes da competição. Agora, eleva novamente a fasquia com um feito que parecia quase impossível numa era cada vez mais exigente fisicamente.
Os golos por edição:
Alemanha 2006 – 1 golo ao Irão (penálti)
África do Sul 2010 – 1 golo à Coreia do Norte
Brasil 2014 – 1 golo ao Gana
Rússia 2018 – 4 golos - Espanha (hat-trick) e um golo a Marrocos
Total: 8 golos em 22 jogos de Campeonatos do Mundo.
Apesar de ter conquistado praticamente tudo ao longo da carreira, Liga dos Campeões, campeonatos nacionais, Bola de Ouro e títulos por Portugal (Campeão Europeu e duas Liga das Nações), existe um troféu que continua a escapar-lhe: o Mundial. Esta sexta participação poderá representar a última oportunidade para conquistar o título mais desejado do futebol de seleções.
Independentemente do desfecho do torneio, Cristiano Ronaldo já garantiu o lugar entre os maiores nomes da história do desporto, porque os recordes podem ser batidos, mas alguns marcos redefinem gerações. E disputar seis mundiais é um deles.
Ao longo do percurso, o português acumulou momentos inesquecíveis. O primeiro golo em mundiais diante do Irão (2006), o célebre "hat-trick" frente à Espanha em 2018 e a distinção de ser o único jogador a marcar em cinco edições diferentes da competição. Agora, eleva novamente a fasquia com um feito que parecia quase impossível numa era cada vez mais exigente fisicamente.
Os golos por edição:
Alemanha 2006 – 1 golo ao Irão (penálti)
África do Sul 2010 – 1 golo à Coreia do Norte
Brasil 2014 – 1 golo ao Gana
Rússia 2018 – 4 golos - Espanha (hat-trick) e um golo a Marrocos
Catar 2022 – 1 golo ao Gana (penálti)
Total: 8 golos em 22 jogos de Campeonatos do Mundo.
Apesar de ter conquistado praticamente tudo ao longo da carreira, Liga dos Campeões, campeonatos nacionais, Bola de Ouro e títulos por Portugal (Campeão Europeu e duas Liga das Nações), existe um troféu que continua a escapar-lhe: o Mundial. Esta sexta participação poderá representar a última oportunidade para conquistar o título mais desejado do futebol de seleções.
Independentemente do desfecho do torneio, Cristiano Ronaldo já garantiu o lugar entre os maiores nomes da história do desporto, porque os recordes podem ser batidos, mas alguns marcos redefinem gerações. E disputar seis mundiais é um deles.