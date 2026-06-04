Cristiano faz história ao disputar seis Mundiais

Os golos por edição:

Catar 2022 – 1 golo ao Gana (penálti)

A caminhada começou em 2006, na Alemanha. Nessa altura, um jovem extremo de 21 anos surgia como uma das maiores promessas do futebol europeu. Vinte anos depois, Ronaldo prepara-se para disputar mais uma fase final do Mundial, depois de ter participado nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026.Ao longo do percurso, o português acumulou momentos inesquecíveis. O primeiro golo em mundiais diante do Irão (2006), o célebre "hat-trick" frente à Espanha em 2018 e a distinção de ser o único jogador a marcar em cinco edições diferentes da competição. Agora, eleva novamente a fasquia com um feito que parecia quase impossível numa era cada vez mais exigente fisicamente.Total: 8 golos em 22 jogos de Campeonatos do Mundo.Apesar de ter conquistado praticamente tudo ao longo da carreira, Liga dos Campeões, campeonatos nacionais, Bola de Ouro e títulos por Portugal (Campeão Europeu e duas Liga das Nações), existe um troféu que continua a escapar-lhe: o Mundial. Esta sexta participação poderá representar a última oportunidade para conquistar o título mais desejado do futebol de seleções.Independentemente do desfecho do torneio, Cristiano Ronaldo já garantiu o lugar entre os maiores nomes da história do desporto, porque os recordes podem ser batidos, mas alguns marcos redefinem gerações. E disputar seis mundiais é um deles.