Cristiano Ronaldo dispensado da Seleção

(Com Lusa)

A informação foi avançada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com Cristiano Ronaldo dispensado, tendo em conta que não pode estar no jogo de domingo, no Estádio do Dragão, no jogo da última jornada de apuramento do grupo F para o Mundial2026.O capitão da seleção portuguesa viu vermelho direto no encontro em Dublin aos 61 minutos, quando Portugal perdia por 2-0, na sequência de um lance em que deu uma cotovelada a um adversário, com o videoárbitro a indicar vermelho direto.Ao seu 226.º encontro pela seleção portuguesa e ao fim de 22 anos a atuar pelos ‘AA’ lusos, o avançado do Al Nassr, de 40 anos, viu pela primeira vez um cartão vermelho na equipa das ‘quinas’.Por outro lado, é a 13.ª ocasião em que Ronaldo é expulso em toda a carreira, tendo, até à data, acumulado 12 por alguns clubes que representou: seis pelo Real Madrid, cinco pelo Manchester United e uma pela Juventus.A seleção portuguesa regressa hoje a solo nacional e segue diretamente para o Porto, onde vai começar a preparar o decisivo duelo de domingo com a Arménia.Depois do desaire de quinta-feira, a comitiva lusa abandona Dublin e tem a viagem para o Porto marcada para as 11:00, num dia que será fechado à comunicação social, como é habitual no dia seguinte a cada jogo.Portugal começa, assim, a preparar à porta fechada o jogo com a Arménia, da sexta e última jornada do Grupo F, em que o capitão Cristiano Ronaldo será baixa certa, depois de ter sido expulso frente aos irlandeses.No sábado, às 11:00, a seleção nacional tem um treino agendado para o Estádio do Dragão, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 10:00, no mesmo recinto, Roberto Martínez e um jogador ainda a designar fazem a antevisão do duelo com os arménios.O Portugal-Arménia joga-se no domingo, às 14:00, e terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto.Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais dois do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com sete, e da Arménia, com três.O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.