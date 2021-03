Cristiano Ronaldo: "há momentos difíceis de lidar"

“Ser capitão da seleção de Portugal é um dos maiores orgulhos e privilégios da minha vida. Dou e darei sempre tudo pelo meu país, isso não vai mudar nunca. Mas há momentos difíceis de lidar, principalmente quando sentimos que está uma nação inteira a ser prejudicada”, disse Cristiano Ronaldo, numa mensagem nas redes sociais.



A seleção portuguesa de futebol empatou hoje 2-2 com Sérvia, depois de chegar ao intervalo a vencer por 2-0, em encontro da segunda jornada do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, em Belgrado.



Portugal chegou ao 0-2, com dois cabeceamentos de Diogo Jota, e depois 'permitiu' a recuperação sérvia, mas a imagem mais forte que fica acaba por ser o lance de golo que o árbitro não validou a Cristiano Ronaldo, já nos minutos de compensação.



O capitão de Portugal enviou a bola para a baliza deserta, após ganhar o lance ao guarda-redes adversário, e Mitrovic tirou a bola já para lá da linha, só que o golo não foi validado, numa partida que não tinha VAR. Revoltado, Cristiano Ronaldo não se poupou nos protestos e acabou por ver cartão amarelo.



“Levantar a cabeça e encarar já o próximo desafio! Força, Portugal!”, finalizou o internacional português.