Cristiano Ronaldo "muito feliz" e focado nos objetivos coletivos

"Muito feliz, mas o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos. Levámos muita porrada durante a semana, sabíamos que iria acontecer. A equipa trabalhou bastante bem, melhorámos bastante, há males que vêm por bem, como se costuma dizer", afirmou o avançado português.

Depois de empatar 1-1 diante da República Democrática do Congo na estreia da competição, Portugal garantiu hoje o triunfo com um `bis` de Cristiano Ronaldo (06 e 39 minutos) - que se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seis Mundiais e o melhor marcador luso em fases finais da competição, com 10 golos -, um golo de Nuno Mendes (17), um autogolo do guarda-redes Abduvohid Nematov (60) e um tento de Rafael Leão (87).

"Quanto aos recordes, é sempre bonito batê-los, mas quero é ajudar a seleção a alcançar os seus objetivos. Com quatro pontos, acho que passamos e estou muito feliz", vincou.

Questionado sobre as críticas de que foi alvo após o primeiro jogo no Mundial2026, e sobre o seu festejo `I`m back` depois de marcar hoje, Cristiano Ronaldo jogou ao ataque: "É só para não se esquecerem. [Foi a melhor resposta às críticas?] Sempre. São 23 anos assim".

A equipa das `quinas` soma quatro pontos, mais um do que a Colômbia, que a partir das 03:00 (hora em Lisboa) de quarta-feira defronta os congoleses, terceiros, com um, enquanto os uzbeques seguem em último, sem qualquer ponto.

"Eu sabia que Deus ajuda quem trabalha e que os meus companheiros iram ajudar-me também. Foi uma semana difícil, uma semana negra. Parecia que eu já estava retirado do futebol, mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que noutra coisa. Foi difícil, tenho de confessar, mas estamos de volta", sublinhou o astro luso.