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Defesa Tomás Araújo continua ausente do treino de Portugal

Defesa Tomás Araújo continua ausente do treino de Portugal

O defesa Tomás Araújo voltou hoje a estar ausente do treino da seleção portuguesa de futebol, que prepara o jogo com o Uzbequistão, da segunda jornada do Grupo K do Mundial2026.

Lusa /
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

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No Gardens North County District Park, em Palm Beach, local de estágio de Portugal durante o Campeonato do Mundo, o defesa, que foi titular no empate frente à República Democrática do Congo (1-1) na estreia, realizou trabalho específico e não foi visto no relvado nos 15 minutos abertos à comunicação social.

Tomás Araújo foi o único ausente da sessão, que começou com o habitual ‘túnel’ para assinalar o 25.º aniversário do avançado Gonçalo Ramos.

Com o capitão Cristiano Ronaldo a liderar o grupo, em mais uma manhã muito quente em Palm Beach, com temperaturas acima dos 30º, os jogadores realizaram exercícios de aquecimento, com e sem bola, num clima de boa disposição.

Já os guarda-redes efetuaram trabalho especifico numa outra zona do relvado.

Nota ainda para a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, a assistir ao treino da formação orientada por Roberto Martínez, na companhia de outros elementos da estrutura, como João Vieira Pinto, Domingos Paciência ou Toni.

A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 de Lisboa).

O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).

Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
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