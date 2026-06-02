Diogo Dalot com "mais experiência" e "maduro" para ajudar Portugal

"Acho que [o Mundial] chega numa altura da minha carreira em que já consigo ter mais experiência, sou um homem e um jogador mais maduro para tomar as melhores decisões para mim, a minha carreira, e para tentar ajudar ao máximo a seleção e o meu clube. Acho que sempre foi a minha filosofia", avaliou o lateral de 27 anos, em ronda de imprensa, no decurso de um evento para crianças realizado no centro comercial UBBO, na Amadora.

Dalot, um dos 26 futebolistas convocados pela equipa lusa para disputar o Campeonato do Mundo pelo selecionador Roberto Martínez, e, como tal, parte integrante da comitiva lusa que dentro de poucos dias partirá rumo aos Estados Unidos, alertou para a importância de Portugal não mostrar sobranceria ante República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia, os adversários que terá pela frente na fase de grupos.

"Se formos analisar jogador a jogador, conseguimos encontrar jogadores que estão a jogar em boas ligas e boas competições. A nível coletivo, será sempre a situação mais complicada, porque irá jogar-se frente a equipas que certamente trarão dificuldades em termos coletivos", estimou o defensor.

Dalot prometeu ainda total compromisso da equipa portuguesa para com o selecionador nacional, Roberto Martínez, que terminará contrato no final do Mundial2026 e tem a sua continuidade ainda incerta.

"A decisão [de permanecer ou sair] certamente não será nossa [dos jogadores], mas, qualquer que seja o treinador - e acho que esse é o objetivo que nós temos enquanto jogadores -, vamos dar o máximo por ele, o `mister` Martinez não foge à regra", assinalou o lateral ambidestro dos ingleses do Manchester United, que contabiliza três golos em 33 internacionalizações `AA` por Portugal.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro no sábado, com o Chile, no Estádio Nacional, em Oeiras, e, depois, com a Nigéria, no dia 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai `montar` o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 em Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.