Diogo Jota e Domingos Duarte fora dos 23 convocados

O médio do FC Porto Vítor Ferreira é o outro excluído dos 26 convocados do selecionador Fernando Santos, por estar infetado com o coronavírus responsável pela pandemia de covid-19.Portugal e Espanha defrontam-se hoje, a partir das 20h45 locais (19h45 em Lisboa), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na estreia lusa na competição, cuja primeira edição foi conquistada pelos lusos, no Porto, em 2019.Depois de defrontar "La Roja", que volta a encontrar em Braga, em 27 de setembro, Portugal recebe Suíça, no domingo, e República Checa, no dia 9, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, antes de visitar os helvéticos, em 12, em Genebra.A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, enquanto os últimos classificados de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.