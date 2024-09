Diogo Jota reconhece que Pepe "vai fazer falta"

", revelou, bem-disposto, em contacto com a imprensa presente na Cidade do Futebol, em Oeiras.O avançado de 27 anos declarou-se impressionado pelas prestações do antigo companheiro ao serviço de Portugal e considera que este poderia ter dado continuidade à sua carreira, caso fosse essa a sua vontade.”, declarou o avançado.Diogo Jota, que na véspera participou na vitória de Portugal sobre a Croácia (2-1), em jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa, na primeira jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, mostrou-se satisfeito pela entrada triunfal da equipa nacional na competição e espera dar continuidade a esse êxito.





Início positivo



“Obviamente que começámos bem e, no domingo, já há outro jogo, que pode colocar-nos numa boa posição. Primeiro é isso, chegar à fase final, porque só aí podemos chegar à fase a eliminar e ganhar. Portanto, há que ultrapassar primeiro esta fase de grupos no que resta ainda de 2024”, apontou.



O internacional português foi protagonista de uma cerimónia organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, realizada no auditório 1 da Cidade do Futebol, para que pudesse receber o troféu de campeão nacional de ESports ao serviço da equipa Luna Galaxy, da qual é fundador, presidente e também jogador, contando com o recentemente coroado campeão do mundo de ESports, João Vasconcelos - ‘JAfonso’, como é conhecido, e também homenageado neste evento - como colega.



“Pontualmente consigo disputar estes jogos com os jogadores da minha equipa e também em torneios que existam e em que eu por vezes gosto de participar, se tiver disponibilidade. É, portanto, algo que gosto de fazer, é de competir, e se não for para ganhar mais vale não entrar”, assinalou Diogo Jota, que promete conciliar as atividades de futebolista profissional e jogador/presidente de uma equipa de ESports sempre que a sua disponibilidade o permita.