Éder afirma que Portugal tem "capacidade e qualidade" para repetir 2016

“A seleção tem sempre qualidade e qualidade. Se assim acontecer, ninguém ficaria surpreso, pela geração de talentos que tem surgido. Muitos deles jogam em grandes clubes, podemos sonhar com isso e, com certeza, concretizar”, expressou o avançado.



Éder prestou declarações aos jornalistas no início da gala Quinas de Ouro, na qual foi distinguido como embaixador da seleção portuguesa de futebol e recebeu um troféu entregue pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.



“Para mim, é um orgulho. Tive a felicidade de fazer parte da seleção e da equipa que conseguiu trazer alegria para Portugal. Estou muito contente, ainda por cima por fazer o golo [na final]. É uma vitória de todos os portugueses e dá muito orgulho saber que as pessoas ainda se lembram e me acarinham por isso”, sublinhou o futebolista luso.



Atualmente com 35 anos, Éder não joga desde a temporada 2021/22, quando atuou nos árabes do Al Raed, mas nunca anunciou oficialmente o final de uma carreira, na qual representou os russos do Lokomotiv, os franceses do Lille, os galeses do Swansea City e ainda nos lusos Sporting de Braga, Académica, Tourizense e Oliveira do Hospital.



“Há sempre dificuldade na escolha, mas os jogadores escolhidos [para o Europeu] vão representar muito bem a seleção. É um momento especial, pois a seleção tem muita qualidade, onde os avançados marcam, os médios marcam… O Bruno Fernandes fez uma campanha muito boa, com muitos golos. Vê-se um futebol com qualidade”, disse.



Portugal, que marcou presença em todas as fases finais de Europeus e Mundiais desde 2000, fechou pela primeira vez uma qualificação só com vitórias e venceu o grupo com 30 pontos, com um saldo de 36-2 em golos, enquanto a Eslováquia, também apurada, ficou em segundo com 22.