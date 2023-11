Éder distinguido como "embaixador da seleção portuguesa" pela FPF

No evento decorrido no Pavilhão do Rio do Centro de Congressos de Lisboa, o ponta de lança admitiu sentir um "muitas emoções" quando revê o pontapé com que a equipa das `quinas` derrotou a anfitriã França, no prolongamento da final desse Europeu, e a "dimensão incrível" das celebrações que se lhe seguiram, tendo agradecido a distinção ao presidente da FPF, Fernando Gomes.

"É um grande orgulho. Devem acreditar nos vossos sonhos, ter disciplina, trabalharem ao máximo. Vai haver dias em que vai ser difícil, mas é nesses dias que temos de mostrar que estamos presentes, de ir à luta e de dar o nosso melhor", declarou o internacional luso de 35 anos, voltado para os cerca de 500 futebolistas em fase de formação na gala, oriundos de vários clubes nacionais.

Ao lado, o responsável máximo da FPF justificou a distinção com o percurso de Éder desde a formação até ao patamar em que transportou o país para "uma imensa alegria", graças a um pontapé que se tornou "um momento inolvidável".

Dedicada à formação no futebol, a sétima edição da gala Quinas de Ouro premiou também Aurélio Pereira, pela carreira de mais de 50 anos na formação do Sporting.

Depois dos agradecimentos de Paulo Futre, Luís Figo, vencedor do prémio de melhor jogador do mundo para a FIFA em 2001, Cristiano Ronaldo, vencedor desse galardão em cinco ocasiões, e Ricardo Quaresma, bem como do presidente da FPF, Aurélio Pereira agradeceu à família por suportar "muitas ausências" e às pessoas com as quais trabalhou.

"Em equipa, aprende-se muito mais do que se ensina. Aprendi muito com os mais de 200 observadores com quem contactei no Sporting. O futebol deve ser formação e não deformação", disse.

Também a seleção portuguesa feminina foi agraciada depois da inédita presença num campeonato do mundo na edição deste ano, na Austrália e na Nova Zelândia, e a capitã, Dolores Silva, agradeceu a inspiração concedida pelas jogadoras lusas da geração anterior, que "tanta pedra partiu", e o trabalho da FPF, das associações e dos clubes, tendo ainda aconselhado as gerações futuras a acreditarem que podem "alcançar os sonhos".

O selecionador Francisco Neto elogiou, por seu turno, o "grupo especial" a seu cargo, de jogadoras que "não viram a cara à luta", e frisou a necessidade de trabalhar para que Portugal participe mais vezes em campeonatos da Europa e do mundo.

Rúben Dias e Bernardo Silva, do Manchester City, foram os primeiros galardoados da noite, face à inédita conquista da Liga dos Campeões pelo clube inglês na época 2022/23, com o defesa a assumir ter vivido "um momento especial", fruto de sonhos e de persistência, e o médio a confessar que o antigo jogador e agora presidente do Benfica, Rui Costa, foi "uma inspiração" no caminho rumo ao sucesso.

Já o capitão do FC Porto, Pepe, distinguido enquanto jogador mais velho a marcar na Liga dos Campeões, em 07 de novembro, frente ao Antuérpia (2-0), aos 40 anos e 254 dias, assumiu que ser campeão europeu por Portugal foi "o auge da carreira" apesar de ter vencido a Liga dos Campeões por três vezes, no Real Madrid.

A gala distinguiu também a seleção sub-19 masculina de futsal, campeã europeia da categoria neste ano, o Benfica, campeão nacional masculino e feminino de futebol e também no futsal, na vertente feminina, o Sporting, campeão nacional masculino de futsal, o Sporting de Braga, tricampeão nacional masculino de futebol de praia, e o internacional português Bê Martins, considerado o melhor do mundo na modalidade.

O evento promovido pela FPF, Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol lembrou ainda o Moreirense, campeão da II Liga em 2022/23, a União de Leiria, vencedora da Liga 3 nessa época, e os 10 clubes com certificado de excelência na formação -- Benfica, Famalicão, FC Porto, Nacional, Rio Ave, Sporting, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, Caxinas Poça da Barca e Leões de Porto Salvo.