Elogios a Mateus Fernandes e adeus a Raphaël Guerreiro





Marcada pela ausência de Cristiano Ronaldo, Ruben Dias e Nelson Semedo, devido a lesões, confira a lista dos 27 convocados da Seleção Nacional para os jogos com o México, no dia 28 de março, e com os Estados Unidos, em 31, na preparação para a fase final do Mundial2026:





Guarda-redes

Diogo Costa, Rui Silva, José Sá



Defesas

Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, António Silva, Matheus Nunes, Renato Veiga, Tomás Araújo



Médios

Bruno Fernandes, João Neves, Ruben Neves, Vitinha, Rodrigo Mora, Samu Costa, Mateus Fernandes



Avançados

Rafael Leão, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, João Félix, Francisco Conceição, Pedro Neto, Gonçalo Guedes, Ricardo Horta, Gonçalo Ramos.



(Com Lusa)





“O que o Mateus está a fazer é incrível. Todos sabemos o seu percurso e o que fez no espaço dos sub-21. Poder experimentar o que ele pode fazer, a sua energia, polivalência. Merece a chamada. Já o Ricardo Horta é um que conhecemos bem. É um jogador inteligente, experiente e está num grande momento de forma”, afirmou Martínez.Mateus Fernandes, médio de 21 anos, tem sido esta temporada titular no West Ham, do técnico português Nuno Espírito Santo, enquanto Ricardo Horta já não era chamado por Martínez desde novembro de 2023.Gonçalo Guedes, ausente desde junho de 2022, está também de regresso e foi pela primeira chamado na ‘era’ Martínez, numa lista que tem ainda Samu Costa e Rodrigo Mora, embora o jogador do FC Porto esteja em dúvida devido a problemas físicos.“O Guedes tem um perfil polivalente e importante para nós. Está num momento muito bom e é um avançado diferenciador. Já disse que para o Mundial a posição de ponta-de-lança pertence ao Cristiano e ao Gonçalo Ramos e estamos à procura de um avançado com um perfil diferente”, explicou Roberto Martínez.A pouco meses do Campeonato do Mundo, o técnico de 52 anos assegurou que a “porta da seleção está sempre aberta”, mesmo para jogadores que ainda não foram chamados, embora seja “difícil” neste momento entrar na equipa.“A equipa técnica trabalha sempre a esperar o inesperado. Tudo pode acontecer. Agora, estamos com um bom número de jogadores que já estiveram no convívio da Liga das Nações, na fase de apuramento para o Mundial e há uma competitividade importante que dá para escolher bem a lista. Mas, fechar a porta no futebol é impossível", disse.Definitivamente de fora está Raphaël Guerreiro, campeão europeu em 2016 e jogador do Bayern Munique, depois de ter pedido escusa da lista de convocados para a última Liga das Nações.Sobre o estágio de março, que vai decorrer no México e nos Estados Unidos, o que obriga a longas viagens e a um fuso horário bem diferente, Martínez explicou que essa situação vai deixar Portugal bem mais preparado para o Mundial2026, que vai decorrer precisamente em junho e julho nesses dois países e também no Canadá.“Estamos entusiasmados com tudo o que vamos viver e jogar no Estádio Azteca, na altitude. Será muito importante para a preparação. Fico muito satisfeito pelo esforço que fizemos enquanto federação de ter dois particulares em países onde o Mundial vai acontecer”, confessou.O Selecionador Nacional afastou ainda qualquer preocupação com a escalada de violência que está a acontecer em algumas zonas do México ou com possíveis atrasos nas obras do novo Estádio Azteca, que será inaugurado precisamente no jogo com Portugal.“Acho que há muito barulho e muitas instituições que gostam de utilizar o futebol para as suas agendas. No Azteca, há jogo, não há dúvida. Estamos a preparar o jogo com três dias de treino ao nível do mar. A ideia é treinar a equipa, adaptar à mudança horária a nível do mar e chegar à altitude no dia do jogo”, concluiu.A Seleção Nacional concentra-se na segunda-feira, na Cidade do Futebol e tem um treino agendado para as 18:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.No Mundial2026, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão e a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.