Emílio Peixe revelou escolhas para o mundial sub-20

À conferência de imprensa de revelação dos nomes dos futebolistas escolhidos esteve atento o jornalista da Antena 1, José Carlos Lopes, que revelou os nomes no jornal de desporto das 12h30.



Será a vigésima primeira edição do torneio organizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) e que se realizará entre os dias 20 de maio e 11 de junho com a participação de 24 seleções.



A seleção portuguesa está integrada no Grupo C. Portugal defronta a Zâmbia, dia 21, a Costa Rica, dia 24, e o Irão, dia 27 deste mês.



Campeão do Mundo em 1989 e 1991 e segundo em 2011, Portugal marca presença no Mundial de sub-20 pela quarta vez consecutiva, depois de ter conquistado uma vaga na Coreia do Sul na condição de semifinalista do Europeu de sub-19 de 2016.



A Coreia do Sul, como país anfitrião, é cabeça de série do grupo A, do qual fazem parte Guiné, Argentina e Inglaterra; o Grupo B junta Venezuela, Alemanha, Vanuatu e México, enquanto no D ficam África do Sul, Japão, Itália e Uruguai. França, Honduras, Vietname e Nova Zelândia integram o Grupo E; e Equador, Estados Unidos, Arábia Saudita e Senegal compõem o Grupo F.