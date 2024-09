Espanha ganha a Portugal está na final do campeonato do mundo de Hóquei Patins

As duas equipas disputavam as meias finais e chegaram aos penáltis igualadas a cinco bolas, após o tempo regulamentar e prolongamento.



Na cidade italiana de Novara, a formação lusa até começou melhor a `lotaria` dos penáltis, com um golo de João Rodrigues, que acabou por ser o único a marcar, contra as conversões de Marti Casas e Pau Bargalló.

Hélder Nunes, por duas vezes, Xavi Cardoso, Gonçalo Pinto e Zé Miranda marcaram os golos luso, enquanto Marc Grau e Pau Bargalló, também com dois golos cada, e Ignacio Alabart, marcaram os tentos espanhóis.

A equipa portuguesa ainda esteve á frente do marcador nos penáltis, com o guarda-redes Girão a brilhar, mas a espanha deu a volta no quatro remate, dando a vitória para a equipa vermelha e amarela.





No domingo, a Espanha, recordista de triunfos em Campeonatos do Mundo, com 18, disputa o cetro frente à Argentina, campeã em título, que venceu hoje a anfitriã Itália, por 5-4.