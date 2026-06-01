Estágio de Portugal arranca com 23 e sem bicampeões europeus

Com já era esperado, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos falharam a primeira sessão de trabalho, devido à participação na final da Liga dos Campeões, e foram mesmo os únicos que não marcaram presença no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os quatro jogadores juntam-se à seleção nacional no sábado.

Martínez contou, assim, com 23 jogadores no relvado, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo, com os quatro guarda-redes, como é habitual, a trabalharem à parte dos jogadores de campo durante os primeiros 15 minutos da sessão, aberta à comunicação social.

Com os termómetros a rondarem os 30 graus, os jogadores fizeram os habituais exercícios de aquecimento, perante Martínez e também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e restantes membros da estrutura diretiva do organismo.

Para já, o estágio segue a `meio gás`, já que os jogadores têm a opção de pernoitar fora da Cidade do Futebol, situação que se irá manter até quarta-feira.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 de junho para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai `montar` o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 em Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 locais (18:00 em Lisboa), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.