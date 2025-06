Euro feminino sub-19. Portugal joga as "meias"

A equipa liderada pela selecionadora Marisa Gomes já igualou o melhor desempenho na competição, ao atingir as meias-finais, depois de ter terminado no segundo lugar do Grupo B, em igualdade pontual com a Espanha, com a qual perdeu na estreia, por 2-0, antes de bater a Inglaterra (4-1) e os Países Baixos (2-0).A seleção portuguesa também já alcançou uma inédita qualificação para o Mundial feminino de sub-20, mas tem um palmarés substancialmente inferior ao da França, que disputou 10 vezes o jogo decisivo neste escalão e conquistou cinco títulos, em 2003, 2010, 2013, 2016, 2019.Marisa Gomes disse na segunda-feira que a equipa nacional dispõe de argumentos para contrariar o poderio da congénere francesa, uma das quais será a avançada Liana Joseph, de 18 anos, que é a melhor marcador do torneio, com quatro golos.