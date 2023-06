Euro sub-21. Portugal joga tudo frente à Bélgica

Os atuais vice-campeões em título jogam a partir das 17h00 em Lisboa), no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, sob arbitragem do francês Willy Delajod, após terem perdido diante dos georgianos (2-0), na estreia, e empatado com os neerlandeses (1-1).Portugal contabiliza apenas um ponto em seis possíveis e segue no quarto e último lugar do Grupo A, que prossegue em aberto e é surpreendentemente comandado pela anfitriã Geórgia, com quatro, enquanto os Países Baixos e a Bélgica possuem dois pontos cada.





Rui Jorge não deverá levar a cabo grandes alterações, ainda que as mudanças não estejam descartadas. Sem nenhuma titularidade somada nesta campanha, Henrique Araújo poderá surgir no acompanhamento a Pedro Neto, ainda que Fábio Silva não esteja fora da equação.





Com a necessidade de assumir outro tipo de risco no último terço, a inclusão de Francisco Conceição também poderá ser uma das soluções do selecionador português para descobrir o caminho para a fase a eliminar.





Rui Jorge falou, em antevisão ao encontro, que continua confiante no trabalho da equipa e risou: "O jogo que aí vem fica no meio dos dois que já realizámos. Nós e a Bélgica somos duas boas seleções, com capacidade para criar perigo nas equipas adversárias. Vai ser um jogo muito interessante com as duas equipas a terem de vencer. Devemos ter muito cuidado com a profundidade defensiva, pela velocidade dos jogadores belgas. Em termos ofensivos temos de ter melhor qualidade com bola do que tivemos no último jogo e aproveitar muito o nosso jogo interior para criar dificuldades à equipa adversária".