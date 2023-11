Euro2024. Portugal evita “tubarões” no sorteio da fase final

Portugal já tinha garantido em outubro a presença no pote 1 do sorteio da fase final do Euro-2024 - que se realiza em Hamburgo (Alemanha), a 2 de dezembro. Ao vencerem os seus últimos jogos de qualificação, Espanha e Bélgica também entram nesse, onde, para além de Portugal, já estavam Alemanha e França.A última vaga no lote de cabeças de série do sorteio (para a seleção organizadora e as cinco com melhor campanha de apuramento) vai ser esta segunda-feira confirmada como pertencendo a Inglaterra - matematicamente ainda poderia fugir para Turquia ou Dinamarca, mas não só os ingleses teriam de perder na Macedónia do Norte como ainda seria necessário que um dos rivais ganhasse e anulasse desvantagem de 11 golos (no caso da Turquia) ou 12 (no caso da Dinamarca).Portugal fica com a certeza de que evita mesmo os outros cinco grandes “tubarões” do futebol europeu na primeira fase do Campeonato que se realiza entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano, na Alemanha.Fora desse lote, mas claramente abaixo de alemães, franceses, belgas, espanhóis ou ingleses, a Itália será potencialmente o adversário mais complicado, mas ainda nem tem o apuramento garantido.Noestarão os cinco piores vencedores dos grupos - Dinamarca, Hungria, virtualmente a Albânia (matematicamente pode ser ultrapassada pela República Checa, mas teria de perder em casa com as Ilhas Faroé), Roménia ou Suíça e Turquia ou Croácia - e o melhor segundo, lugar que a Áustria garantiu ontem sem jogar, beneficiando do empate (3-3) da Escócia com a Noruega.terá mais seis segundos classificados (do 2.º ao 7.º melhor) e para já estão lá garantidos Escócia, Eslováquia e Países Baixos. Os três piores segundos (um deles seguramente Roménia ou Suíça) ficam no, juntamente com as três seleções que se apurarem no play-off de março.Ontem, a Sérvia garantiu o 17.º passaporte para a fase final. Hoje serão conhecidos mais três finalistas, todos em duelos diretos: Ucrânia (tem de vencer) ou Itália (basta o empate); República Checa (só precisa de empatar) ou Moldávia (tem de ganhar); e Eslovénia (basta pontuar) ou Cazaquistão (obrigado a triunfar).