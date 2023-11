Apuramento perfeito

Portugal tornou-se hoje na nona nação europeia a finalizar uma fase de qualificação para uma grande competição de futebol totalmente vitoriosa, juntando-se nessa lista a ‘gigantes’ como Alemanha e França.

Com o triunfo por 2-0 sobre a Islândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a seleção nacional fechou o Grupo J de apuramento para o Euro2024 com 10 vitórias em 10 jogos, e com o máximo de 30 pontos, algo completamente inédito na história do futebol português.



Na era moderna do futebol, com grupos compostos por cinco equipas ou mais, Portugal passa, assim, a integrar uma lista em que estão Alemanha e França, mas também Espanha, Inglaterra, Itália, Países Baixos, República Checa e Bélgica.



Os germânicos já alcançaram esse feito por três vezes, enquanto a França conseguiu duas, embora tudo aponte para que os gauleses igualem a Alemanha já nesta qualificação para o próximo Europeu.



A Alemanha, por receber o Euro2024, não participa na atual fase de apuramento.



Já o selecionador Roberto Martínez alcançou pela segunda vez na sua carreira uma qualificação perfeita, depois de ter levado a Bélgica à fase final do Euro2020 também só com vitórias.



O técnico espanhol de 50 anos apresenta números impressionantes desde que chegou ao futebol de seleções, ao comando da Bélgica em 2016, somando três fases de apuramento com os ‘diabos vermelhos’ e agora uma quarta com a seleção lusa.



Com o duelo com a Islândia, Martínez chegou aos 38 jogos em fase de apuramento para Mundiais/Europeus e leva 35 vitórias e apenas três empates concedidos, além de nunca ter provado o sabor da derrota.



Os números ganham ainda maior peso quando se fala de golos, com 144 marcados e só 17 sofridos.