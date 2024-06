Euro2024. Portugal faz poupanças com a Geórgia

Após o triunfo de sábado sobre a Turquia (3-0), na segunda jornada, em Dortmund, Martínez anunciou logo que, com tudo decidido no agrupamento para o lado luso, iria fazer alterações para o jogo com os georgianos, que, por seu lado, viajam para a Gelsenkirchen ainda com possibilidades de apuramento.Por isso,Francisco Conceição, o “herói” do triunfo sobre a República Checa (2-1) na estreia, seria à partida forte hipótese para integrar o “onze”, mas também já viu um cartão amarelo e um segundo afasta o extremo do jogo dos “oitavos”, que será no dia 1 de julho em Frankfurt, ainda com adversário a designar (será um dos melhores terceiros classificados do Grupo A, B ou C)., ambos por tentativa de enganar o árbitro.Também na baliza, Martínez poderá dar oportunidade a José Sá ou até a Rui Patrício.Em caso de triunfo, Portugal completa pela segunda vez na sua história uma fase de grupos de um Europeu totalmente vitoriosa, repetindo o sucesso do Euro2000, em nove participações.Na preparação para o Euro2008, com Luiz Felipe Scolari no comando, João Moutinho e Simão Sabrosa fizeram os golos, numa partida em que Pepe e Cristiano Ronaldo foram titulares e Rui Patrício foi suplente.Nesse jogo estiveram também Ricardo e Ricardo Carvalho, atualmente adjuntos de Martínez na equipa técnica da equipa das quinas.JáNo primeiro jogo, os georgianos perderam frente à Turquia (3-1), seguindo-se um empate com a República Checa (1-1).O Geórgia-Portugal está agendado para as 20h00 horas de Lisboa, na Veltins Arena.