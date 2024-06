Euro2024. Portugal treina no palco da estreia com todos no relvado

A sessão de trabalho decorreu no palco da partida de terça-feira, com o selecionador Roberto Martínez a ter todo o grupo de trabalho ao dispor nos 15 minutos abertos à comunicação social, com os três guarda-redes a realizarem trabalho específico.



Os restantes jogadores correram e fizeram exercícios de aquecimento, com e sem bola, num clima de boa disposição e num final de tarde mais quente do que o frio e chuva que têm marcado os treinos de Portugal em Marienfeld.



O encontro entre Portugal e a República Checa, da primeira ronda do Grupo F, está agendado para terça-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa) e terá arbitragem do italiano Marco Guida.



Depois do embate com os checos, Portugal joga ainda com a Turquia (no sábado, em Dortmund) e a Geórgia (no dia 26 de junho, em Gelsenkirchen), seleções que se defrontam na terça-feira, em Dortmund.