Euro2024. Ronaldo soma nono jogo em `branco` consecutivo em fases finais

Depois de marcar na estreia lusa no Mundial de 2022, face ao Gana, aos 65 minutos, de grande penalidade, o capitão da seleção lusa não marcou nos restantes quatro jogos na prova e também não faturou em nenhum dos cinco no Europeu de 2024.



No total, são nove jogos e 712 minutos, descontos à parte, sem golos.



Ronaldo marcou de penálti no embate com os ganeses, que Portugal ganhou por 3-2 e não mais marcou na prova realizada no Qatar, sendo que ainda foi titular no 2-0 ao Uruguai e no 1-2 com a Coreia do Sul, saindo aos 82 e 65 minutos, respetivamente.



O avançado luso não reagiu bem à substituição no embate com os sul-coreanos e o então selecionador luso Fernando Santos colocou-o no banco no jogo dos ‘oitavos’, substituindo-o por Gonçalo Ramos, que somou um ‘hat-trick’ face à Suíça (6-1).



Ronaldo entrou apenas aos 73 minutos, com 5-1, mas não foi ele a marcar o sexto, mas Rafael Leão.



Com naturalidade, Fernando Santos voltou a ‘sentar’ Ronaldo nos ‘quartos’, face a Marrocos, e, desta vez, lançou-o mais cedo, aos 65 minutos, numa altura em que Portugal perdia por 1-0. Até final, o resultado não se alterou.



Portugal caiu nos quartos de final do Mundial de 2022 e Fernando Santos, que ‘prescindira’ de Cristiano Ronaldo no ‘onze’, foi despedido, sendo substituído pelo espanhol Roberto Martínez, que, desde o início, fez saber que era ‘Ronaldo e mais 10’.



O capitão luso, de 39 anos, começou, sem surpresa, o Euro2024 no ‘onze’ e esteve em campo os 90 minutos da estreia lusa, saldada com um triunfo por 2-1 sobre a República Checa, graças a um tento nos descontos do suplente Francisco Conceição.



No segundo encontro, face à Turquia (3-0), Ronaldo replicou os 90 minutos e voltou a ficar em ‘branco’, desta vez fazendo uma assistência para Bruno Fernandes, numa jogada em que os dois apareceram isolados na ‘cara’ do guarda-redes.



A fechar a fase de grupos, e apesar de Portugal já ter garantido o primeiro lugar do Grupo F, Martínez mudou quase toda a equipa, mas manteve, ainda assim, Ronaldo, que saiu aos 66 minutos do embate com a Geórgia, já com a seleção lusa a perder por 2-0.



Pela primeira vez na carreira, o atual jogador do Al Nassr fechou uma fase de grupos de uma grande competição, desde o Euro2004, sem golos, mas voltou a figurar no ‘onze’ no embate dos ‘oitavos’, com a Eslovénia, e voltou a não marcar.



Cristiano Ronaldo até teve uma grande penalidade, aos 105 minutos, com o resultado a zero, mas o ‘gigante’ Oblak roubou-lhe o primeiro tento na prova. Depois, faturou no desempate por penáltis, mas esse golo não conta para a estatística.



Hoje, face à França, num desaire por 5-3 nos penáltis, após 120 minutos sem golos, a história repetiu-se e, em campo durante todo o jogo, Cristiano Ronaldo ficou, uma vez mais em ‘branco’, fechando o Euro2024 como começou.