Euro2024. Sousa vê qualidade para Portugal chegar à final

”, disse à agência Lusa o antigo internacional português.António Sousa, agora com 67 anos, tem um lugar cativo na história do futebol português, não só pelos títulos e carreira a nível de clubes, com passagens por Beira-Mar, FC Porto, Sporting, entre outros, mas, também, por ter marcado o primeiro golo de Portugal num Euro, em 1984, em França, num jogo frente à Espanha, na segunda jornada da prova.”, recordou.O ex-médio recorda com saudade esse momento, mas também “uma equipa de qualidade, com jogadores de grande nível individual, onde os treinadores tinham dificuldade em fazer o onze”.”, afirmou.Regressando à atualidade, António Sousa aponta que, acreditando no potencial da equipa para “continuar num patamar elevado”.”, partilhou.Volvidos 40 anos desde esse Campeonato da Europa de estreia para Portugal, e onde António Sousa foi um dos protagonistas, a presença da equipa das quinas em fases finais da prova tornou-se quase um hábito, mas o antigo médio não acredita que tal implique menos concentração dos atletas que vão agora arrancar a nona presença do nosso país num Euro.”, notou.O ex-internacional, que fez um total de 27 jogos por Portugal, lembra que “o gosto e o prazer de representar o país” e defendeu que a “enorme vontade de fazer parte da história e vencer” tem sempre nortear o espírito da seleção portuguesa.