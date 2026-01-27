Europeu Andebol. João Gomes e Valério com “calculadora na mão” rumo ao “objetivo”

Lusos e espanhóis medem forças na quarta-feira e em jogo está a presença no desafio de atribuição do quinto lugar da 17.ª edição da fase final, coorganizada por Dinamarca, Noruega e Suécia, embora ambos dependam de uma conjugação de resultados dos outros desafios da ‘poule’.



“Claro que temos de ganhar para poder assegurar o nosso resultado, mas com a calculadora na mão para os jogos que vêm a seguir, porque podemos ainda atingir o jogo do quinto e sexto, que é o nosso objetivo”, afirmou o ‘canhoto’ João Gomes.



Em declarações à comunicação social portuguesa presente em Herning, na Dinamarca, o lateral do VfL Gummersbach revelou que já falou com os espanhóis Ian Gurri e Natán Suárez, com quem partilhou o balneário do Sporting antes de se mudar para o campeonato alemão esta temporada.



“Falei com eles ontem [na segunda-feira]. Claro que é sempre uma conversa amigável e na brincadeira, mas cada um vai dar o seu melhor pelo seu país e assim tem de ser”, contou.



João Gomes confessou, depois, que os ‘heróis do mar’ vão “com alguma confiança” para o desafio na Jyske Bank Boxen, face ao recente triunfo sobre os espanhóis no Torneio Internacional de Espanha, que serviu de preparação para a 17.ª edição da fase final do Euro2026.



“Vamos com alguma confiança por causa da vitória que tivemos no torneio em Pamplona, mas é um novo jogo e pode cair para qualquer dos lados. São duas equipas com grande nível”, previu.



O guarda-redes Diogo Valério, que esteve em destaque no empate frente à Noruega (35-35), na segunda-feira, falou dos resultados inesperados da ‘poule’ I da ‘main round’ e, por isso, anda igualmente com “a calculadora nas mãos todos os dias”.



“Este grupo já nos mostrou resultados inesperados, que não estávamos a contar. É um grupo muito forte e cada jogo é uma final. São seleções do melhor que existe e andamos com a calculadora na mão todos os dias”, confessou um dos seis estreantes do plantel em fase finais por Portugal.



Em busca de tentar igualar ou melhorar o sexto lugar obtido na edição de 2020, a seleção portuguesa tem de vencer a Espanha, esperar que a França perca com a Alemanha e a Noruega não vença a Dinamarca, já apurada para as meias-finais.



Para jogador dos gregos do Olympiacos “ainda há esperança”, porém, “há que vencer o jogo crucial com Espanha e esperar que os resultados sejam favoráveis” aos lusos.



Concluída a terceira ronda da 'poule' I, a tetracampeã mundial Dinamarca, que já assegurou a presença nas meias-finais, lidera, com seis pontos, os mesmos da segunda posicionada, Alemanha, com a França a fechar o pódio, com quatro.



Noruega (quarta) e Portugal (quinto) somam três pontos, ao passo que a Espanha (sexta) contabiliza dois, sendo que as três seleções ainda lutam pela presença no jogo de atribuição do quinto lugar, reservado aos terceiros colocados dos dois grupos.



Portugueses e espanhóis defrontam-se na quarta-feira, na Jyske Bank Boxen, em Herning, a partir das 15:30 locais (14:30 em Lisboa), em jogo da quarta e última jornada do Grupo I da Ronda Principal.