Europeu Andebol. Portugal em busca da melhor classificação de sempre

A participar pela nona vez consecutiva em Europeus, e quarta seguida, a equipa comandada por Paulo Jorge Pereira, que já assegurou a presença no Mundial2027, na Alemanha, está muito perto alcançar um feito que ficou perto de acontecer na edição de 2020, na qual foi sexta.





Em Herning, a seleção portuguesa marcou encontro com os suecos, depois de ter concluído o Grupo I da Ronda Principal no terceiro posto, com cinco pontos, só atrás das semifinalistas Alemanha e da tetracampeã Mundial Dinamarca, ambas com oito, com a campeã em título França (quarta, com quatro) a ficar fora das decisões, assim como Noruega (quinta, com três) e Espanha (sexta, com dois).Nesse ano, em Estocolmo, Portugal perdeu frente à Alemanha (29-27), num desaire que ainda está bem presente na mente dos ‘heróis do mar’, nomeadamente dos cinco atletas que integram o atual plantel e estiveram nessa fase final: o guarda-redes Gustavo Capdeville, o central Rui Silva, o pivô Luís Frade e os pontas António Areia e Diogo Branquinho.Agora, em novo jogo de atribuição do quinto lugar, os lusos vão ter pela frente os suecos, coroados em 1994, 1998, 2000, 2002 e 2022, que eram favoritos a marcarem presença nas meias-finais.Contudo, terminaram a ‘poule’ II da ‘main round’ na terceira posição, com sete pontos, insuficientes face aos oito da Croácia, primeira, e aos sete da Islândia, segunda, que avançou graças ao confronto direto favorável face à Suécia.Portugal e Suécia enfrentam-se hoje na Jyske Bank Boxen, situada na cidade dinamarquesa de Herning, a partir das 14:00 (horas em Lisboa).