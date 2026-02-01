Europeu de Polo Aquático. Portugal perde com Grã-Bretanha e vai jogar pelo 11.º lugar

A equipa lusa conquistou, ainda assim, o objetivo proposto de integrar o top 12 da competição, a decorrer no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, em apenas a quarta participação em Campeonatos da Europa, a primeira desde 2016, defrontando a Alemanha pelo 11.º posto, na segunda-feira.





Acompanhe este campeonato europeu nos canais digitais da RTP Desporto 🔴 DIRETO - RTP Desporto 2 - Itália x França

Má entrada ‘condena’ Portugal a derrota com Grã-Bretanha

Uma má entrada nos primeiro e terceiro períodos fez hoje com que Portugal perdesse ante a Grã-Bretanha (15-8), no Europeu feminino de polo aquático a decorrer no Funchal, ‘condenando’ as lusas a lutarem pelo 11.º lugar.



A derrota ante as britânicas, que acabaram o primeiro período a vencer 3-0 e depois geriram a partida, impede que as portuguesas procurem alcançar a melhor classificação de sempre, mantendo-se o 10.º lugar de 2016 como melhor registo, numa edição que tinha apenas 12 equipas, contra 16 da corrente.



A equipa lusa conquistou, ainda assim, o objetivo proposto de integrar o top 12 da competição, a decorrer no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, em apenas a quarta participação em Campeonatos da Europa, a primeira desde 2016, defrontando a Alemanha pelo 11.º posto, na segunda-feira.



A abrir a partida, Portugal acabou o primeiro período a perder por 3-0, com tentos de Cutler, Rogers e Turner, mas deu grande resposta no segundo.



Depois do 3-0 e de um 4-1, os golos de Joana Arromba, Maria Machado, Inês Nunes e Madalena Lousa permitiam o empate a quatro bolas, ainda assim insuficiente.



Se ao intervalo perdiam apenas por dois (6-4), no final do terceiro período, o parcial era de 11-5, castigador da falta de eficácia na ‘cara’ do golo – Michaela Ball acabou com 10 defesas, mas as portuguesas falharam algumas bolas junto às redes que podiam ter aproximado o marcador, bem como vários momentos em que se viram em superioridade numérica e não concretizaram o ataque.



No último parcial, em gestão e rotação da equipa, fechou-se o 15-8 final, em que se destaca o ‘bis’ da capitã, Inês Nunes, mas também de Maria Machado, cujos dois tentos de hoje a elevam a 13 em cinco partidas no torneio, entre as melhores marcadoras em prova.



Iara Santos e Beatriz Pereira fizeram os restantes golos da equipa das ‘quinas’, enquanto Falvey, Dickens e Turner fizeram ‘hat trick’, num jogo em que Inês Nunes, Tafazolli e Rogers, com três faltas de exclusão, acabaram afastadas permanentemente do jogo.







A derrota ante as britânicas, que acabaram o primeiro período a vencer 3-0 e depois geriram a partida, impede que as portuguesas procurem alcançar a melhor classificação de sempre, mantendo-se o 10.º lugar de 2016 como melhor registo, numa edição que tinha apenas 12 equipas, contra 16 da corrente.