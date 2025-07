Europeu feminino. Portugal procura pontos com a Itália

O técnico deverá promover algumas alterações no onze inicial, com a entrada de Ana Capeta no ataque a ser uma das hipóteses para dar maior presença na área adversária. Dolores Silva pode também regressar à titularidade ao meio-campo. Restam as dúvidas na defesa e na baliza - local onde o selecionador costuma alternar de forma constante entre Patrícia Morais e Inês Pereira, sendo que a última foi titular no encontro inaugural da prova.









Portugal e Itália enfrentam-se esta segunda-feira, em Genebra, a partir das 20h00 em Lisboa, num encontro da segunda ronda do Grupo B, que será dirigido pela croata Ivana Martincic.



Na tabela, as espanholas lideram, com três pontos, os mesmos das italianas, segundas, enquanto as belgas são terceiras e as portuguesas quartas, ambas a zero.



Depois de ter visto a derrota ante as campeãs mundiais entre as suplentes, a média Kika Nazareth, do FC Barcelona, que não joga desde 12 de março, face à rotura do ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo, pode vir a ser opção, mas muito dificilmente como titular.

A terceira presença seguida de Portugal em fases finais de Europeus não começou da forma desejada, face à goleada (5-0) sofrida em Berna face à Espanha, mas as "navegadoras" de Francisco Neto ainda vão a tempo a reagir na segunda ronda, em Genebra, e continuar na corrida aos "quartos".Caso perca com a Itália, que se estreou com um triunfo por 1-0 face à Bélgica, a formação das quinas pode ficar, desde já afastada da fase a eliminar, bastando para isso que a Espanha pontue face às belgas.Para o embate com a 13.ª posicionada do "ranking", vice-campeã europeia em 1993 e 1997 e que está na fase final pela 13.ª vez, o "onze" vai ter mudanças, segundo adiantou em conferência de imprensa o selecionador de Portugal, que tem as 23 jogadoras aptas.Na antevisão da partida, o selecionador nacional Francisco Neto foi claro. "".