Europeu Futsal. Portugal nas meias-finais ao golear Bélgica

A equipa das ‘quinas’, que já vencia ao intervalo por 3-1, manteve o pleno de vitórias na 13.ª edição do Europeu e vai disputar, na quarta-feira, uma vaga na final frente à França, que se impôs à Ucrânia, por 4-2, após prolongamento.



A formação comandada por Jorge Braz assegurou a sexta presença nas meias-finais graças aos golos de Pauleta, Lúcio Rocha, Rúben Góis, Bruno Coelho, André Coelho e Pany Varela, que assinou um 'hat-trick' depois de ter dado vantagem à seleção belga, enquanto Aabbou reduziu para 6-2, já na parte final do encontro.



Portugal procura chegar pela quarta vez à final, a terceira seguida, depois dos triunfos em 2022, nos Países Baixos, frente à Rússia, e em 2018, na Eslovénia, frente à Espanha, que tinha derrotado a seleção lusa no encontro decisivo da fase final de 2010, na Hungria.