Fábio Silva e Geovany Quenda chamados à seleção portuguesa

"Este jogo com a Croácia é muito importante, mas precisamos de recuperar e proteger jogadores. Por isso, vamos dispensar Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes", revelou Roberto Martínez, em conferência de imprensa, após a goleada por 5-1 sobre a Polónia, que permitiu à equipa das `quinas` qualificar-se para os quartos de final da Liga das Nações.

De resto, o médio do Manchester United viu um cartão amarelo diante dos polacos e iria falhar, de qualquer forma, o derradeiro encontro no Grupo A1, na segunda-feira, perante a Croácia, em Split, às 19:45 (hora em Lisboa).

Em sentido inverso, com vista ao duelo com os croatas, o técnico referiu que foram chamados "Fábio Silva e Geovany Quenda", que hoje atuaram pela seleção de sub-21, no particular com a Ucrânia (3-3).

Se o extremo do Sporting, de 17 anos, já tinha sido convocado por Martínez para o arranque da Liga das Nações, em setembro, ainda que não se tenha estreado pelos `AA`, o ponta-de-lança, de 22, que está cedido pelo Wolverhampton ao Las Palmas foi agora chamado pela primeira vez.

Com estas alterações nas opções, Portugal terá 22 jogadores disponíveis para o jogo com a Croácia.

Portugal garantiu hoje a qualificação para os quartos de final da Liga das Nações, bem como o primeiro lugar do Grupo A1, ao golear a Polónia por 5-1, no Estádio do Dragão, no Porto, com golos de Cristiano Ronaldo (dois), Rafael Leão, Bruno Fernandes e Pedro Neto.

A equipa das `quinas` soma 13 pontos, mais seis do que a Croácia (sete), segunda colocada, enquanto a Polónia é terceira, com quatro, em igualdade com a Escócia, última. Os polacos já não têm qualquer possibilidade de ficar com a segunda posição, pelo que a outra vaga de apuramento ficará entregue aos croatas ou aos escoceses.

Lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Betis, Esp) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Al Hilal, Ara), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica), Tiago Djaló (FC Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), Renato Veiga (Chelsea, Ing) e Nuno Tavares (Lazio, Ita).

- Médios: João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Otávio (Al Nassr, Ara) e Samuel Costa (Maiorca, Esp).

- Avançados: João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (FC Porto), Geovany Quenda (Sporting) e Fábio Silva (Las Palmas, Esp).