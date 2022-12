Fernando Santos deixa o comando técnico de Portugal depois de oito anos

Depois da saída de Paulo Bento, foi Fernando Santos quem tomou o leme da seleção portuguesa após uma participação desastrosa no Mundial 2014 e de um começo igualmente mau no apuramento para o Euro 2016, após uma derrota frente à Albânia, em Aveiro.



O técnico tinha acabado de fazer história com a seleção grega, levando-a aos oitavos de final do Mundial 2014, onde acabou por ser eliminada pela sensação Costa Rica.



Fernando Santos regressou a Portugal e teve o convite de Fernando Gomes para se juntar à seleção de Portugal. Após mais de uma centena de jogos, o treinador de 68 anos terminou um ciclo à frente de Portugal.



Apesar de muitas críticas ao estilo de jogo da seleção, comparado com o título individual que Portugal tem, Fernando Santos sai do comando técnico de Portugal tendo sido o único selecionador a vencer títulos com a equipa das quinas, os dois primeiros da sua história.



Depois de pegar na equipa e ter feito um apuramento para o Europeu que valeu a presença na prova, Portugal chegou à vitória no campeonato europeu de forma pouco ortodoxa. A competição foi alargada e foi permitido a alguns dos terceiros classificados das fases de grupos conseguirem o apuramento.



Depois de três empates desapontantes na fase de grupos, com Islândia, Áustria e Hungria, a seleção portuguesa chegou à fase a eliminar e venceu apenas um jogo. Depois do prolongamento frente à Croácia (golo de Ricardo Quaresma a fechar o tempo extra) e das grandes penalidades com a Polónia, a equipa de Fernando Santos bateu País de Gales por 2-0, e alcançou a final europeia.



Doze anos depois da desilusão de Lisboa, na final do Euro 2004, Portugal chegou à partida decisiva com a anfitriã da prova, a França. Sem conseguir vencer os gauleses há várias décadas, um golo de Éder no prolongamento deu a Portugal aquele que foi o seu primeiro grande título internacional.



Fernando Santos, apoiado por um título, continuou no comando técnico da seleção mas não teve o mesmo sucesso na Rússia. No Mundial 2018, Portugal não foi além dois oitavos de final, tendo sido eliminado pelo Uruguai.



Um ano depois, a UEFA decidiu estrear uma nova prova para dar maior competitividade às seleções europeias, a Liga das Nações. Portugal foi escolhido para ser o anfitrião da primeira fase final e a seleção não perdeu a oportunidade de se qualificar, depois de embates frente à Polónia e Itália.



Na Final Four, o Dragão recebeu a partida de Portugal frente à Suíça que terminou com a vitória lusa e um hat-trick de Cristiano Ronaldo. No jogo da final, a seleção recebeu os Países Baixos (ainda Holanda) e voltou a vencer, com um resultado de 1-0. Gonçalo Guedes marcou o golo que permitiu a milhares de portugueses festejarem mais uma taça na Avenida dos Aliados.



Portugal, com Fernando Santos, ainda participou no Euro2020 (jogado em 2021), tendo ficado pelo caminho nos oitavos de final (derrota para a Bélgica). No último Mundial, de 2022, a seleção foi eliminado por Marrocos nos quartos de final, naquela que foi a terceira melhor participação de Portugal em campeonatos do mundo.



Cento e nove (109) jogos depois acabou o ciclo de Fernando Santos no comando técnico de Portugal, num registo que conta com 68 vitórias, 21 empates e 20 derrotas. Agora, a FPF procura o sucessor do ‘Engenheiro’ do Euro 2016.