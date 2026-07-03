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FIFA põe fim à polémica. Tecnologia da bola confirma toque no golo anulado à Croácia
A FIFA emitiu esta sexta-feira um esclarecimento oficial para encerrar em definitivo a polémica que marcou o final do Portugal-Croácia. O golo que daria o empate (2-2) aos croatas no último segundo dos descontos foi anulado graças à tecnologia de ponta incorporada na bola oficial do torneio.
Após acesos protestos da comitiva croata, o organismo partilhou os dados que validaram a decisão do VAR. O sistema Connected Ball Technology provou que houve um desvio intermédio na jogada, colocando Mario Pasalic em posição de fora de jogo antes do remate final de Gvardiol.
O "batimento cardíaco" da bola
A grande dúvida residia em saber se o cruzamento tinha ido direto ou se sofrera um desvio. Os sensores internos de movimento (IMU) da bola captam dados a alta frequência e registaram uma vibração invulgar no momento em que o esférico passou pelo ataque croata.
O gráfico oficial revelou uma oscilação na linha de impacto, semelhante a um eletrocardiograma, confirmando um toque impercetível a olho nu na cabeça do avançado Igor Matanovic. Esse desvio milimétrico colocou Pasalic imediatamente em fora de jogo na sequência do lance.
Matanovic confirmou o cenário na zona mista após o apito final. "Na altura não tive a certeza, mas julguei sentir um leve contacto da bola com os meus cabelos", disse.
Com a confirmação do golo anulado à Croácia, Portugal segurou o triunfo por 2-1 nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo de 2026. A seleção nacional carimbou, assim, o passaporte para a próxima fase da prova, onde irá medir forças com a Espanha num duelo ibérico dos oitavos de final.
A grande dúvida residia em saber se o cruzamento tinha ido direto ou se sofrera um desvio. Os sensores internos de movimento (IMU) da bola captam dados a alta frequência e registaram uma vibração invulgar no momento em que o esférico passou pelo ataque croata.
O gráfico oficial revelou uma oscilação na linha de impacto, semelhante a um eletrocardiograma, confirmando um toque impercetível a olho nu na cabeça do avançado Igor Matanovic. Esse desvio milimétrico colocou Pasalic imediatamente em fora de jogo na sequência do lance.
Matanovic confirmou o cenário na zona mista após o apito final. "Na altura não tive a certeza, mas julguei sentir um leve contacto da bola com os meus cabelos", disse.
Com a confirmação do golo anulado à Croácia, Portugal segurou o triunfo por 2-1 nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo de 2026. A seleção nacional carimbou, assim, o passaporte para a próxima fase da prova, onde irá medir forças com a Espanha num duelo ibérico dos oitavos de final.