Francisco Neto é o selecionador mais duradouro do futebol feminino europeu

Francisco Neto assinala esta quarta‑feira, 25 de fevereiro, um marco histórico no futebol feminino europeu: completa 12 anos consecutivos ao leme da Seleção Nacional Feminina A de Portugal, tornando‑se o selecionador com mais longevidade atualmente em funções no universo das seleções femininas séniores da UEFA.





Nomeado a 25 de fevereiro de 2014, o técnico natural de Viseu, hoje com 44 anos, mantém desde então uma presença ininterrupta no comando da equipa nacional. Com este registo, ultrapassa a duração de outros nomes de referência que recentemente deixaram os respetivos cargos, como Ives Serneels, que orientou a Bélgica entre 2011 e 2025, ou Samira Hurem, que liderou a Bósnia‑Herzegovina de 2010 a 2024.





Ao longo destes 12 anos, o trabalho de Francisco Neto tem sido determinante na afirmação internacional do futebol feminino português. Sob a sua liderança, Portugal qualificou‑se para três fases finais do Campeonato da Europa (2017, 2022 e 2025) e esteve, pela primeira vez na história, presente numa fase final do Campeonato do Mundo, em 2023. Resultados que espelham uma evolução consistente e um percurso de crescimento sustentado no panorama internacional.





Com este novo recorde europeu, Francisco Neto reforça o seu impacto no desenvolvimento da modalidade.





Imagem: Federação Portuguesa de Futebol

62 vitórias (40%)

30 empates (19%)

64 derrotas (41%)

222 golos marcados (média de 1,42 por jogo)

214 golos sofridos (média de 1,37 por jogo)

Francisco Neto somou 156 jogos oficiais no comando da Seleção Nacional, com o seguinte balanço:Percurso de Francisco Neto por competições:1 vitória, 1 empate, 1 derrota | 2-1 em golos1 vitória | 2-1 em golos1 vitória, 2 empates, 6 derrotas | 9-23 em golos2 vitórias, 1 empate, 9 derrotas | 10-34 em golos14 vitórias, 3 empates, 9 derrotas | 60-27 em golos18 vitórias, 7 empates, 5 derrotas | 51-20 em golos6 vitórias, 4 empates, 19 derrotas | 25-56 em golos18 vitórias, 10 empates, 15 derrotas | 59-51 em golos1 vitória, 2 empates | 4-1 em golos