GNR alerta para burlas com bilhetes e cromos

"A nível global, foram já identificados mais de 13.000 domínios temáticos `FIFA`, registados entre janeiro e maio de 2026, dos quais aproximadamente 8,8% apresentam características maliciosas ou suspeitas, registando-se um aumento acentuado de criações entre os meses de março e maio", lê-se em comunicado.

Segundo a GNR, o `modus operandi` passa por criar "um falso sentimento de urgência, levando a vítima a acreditar que tem de agir imediatamente para não perder uma oportunidade exclusiva", fazer-se "passar por entidades legítimas, criando páginas e mensagens que parecem autênticas" e tentar obter dinheiro ou dados pessoais e bancários".

A GNR diz ter registo de "seis participações por burlas relacionadas com a aquisição de cromos do Mundial FIFA 2026, perpetradas através de sites fraudulentos e de plataformas de redes sociais, confirmando que esta ameaça se encontra ativa antes mesmo do início da competição".

A mesma força de segurança identificou as práticas criminais mais comuns, como "`phishing` por e-mails e redes sociais -- envio massivo de mensagens falsas em nome da FIFA com notificações de prémios, sorteios de bilhetes ou alertas de segurança" ou "sites falsos de bilhética e revenda".

Também há registo de "lojas online falsas de merchandising e cromos -- criam websites falsos que imitam páginas oficiais de merchandising FIFA, replicando marcas, logótipos e catálogos de produtos", entre outras práticas.