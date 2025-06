Gonçalo Ramos temporariamente dispensado da Seleção

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, Ramos foi autorizado pelo selecionador Roberto Martínez a abandonar a comitiva lusa que está em Munique, na Alemanha, e a poder viajar para Lisboa para assistir ao nascimento do seu filho.



Isto significa que o avançado do Paris Saint Germain vai falhar na sexta-feira o treino que Portugal tem agendado (17:15 horas locais, 16:15 horas de Lisboa) num dos centros de estágios do Bayern Munique.



Ramos, que não somou qualquer minuto no triunfo das meias-finais sobre a Alemanha (2-1), voltará a integrar a seleção nacional no sábado de manhã.



Ainda hoje, Portugal conhece o adversário da final da Liga das Nações, que sairá do duelo entre Espanha-França, que se vão defrontar em Estugarda.



A final da competição está agendada para domingo, no Allianz Arena, em Munique.