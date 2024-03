Gyökeres "ainda pode melhorar", confia Lindelöf

"Conheço bem Liga portuguesa, pois joguei no Benfica cinco anos, e sabia que ele [Gyökeres] se podia apresentar a este nível. Estou muito contente de o ver com este sucesso. É um campeonato que combina com ele porque é um avançado muito forte e que sabe marcar golos. Acredito que ainda possa melhorar", disse o defesa central, que está integrado na comitiva da seleção sueca que esta quinta defronta Portugal, num jogo de preparação.



Lindelöf demonstrou o seu carinho pelo Benfica e espera que Gyökeres não demonstre todas as suas capacidades nos duelos do Sporting com os 'encarnados.



"Quero que o Benfica vence o campeonato, espero que ele [Gyökeres] não marque nesses jogos", desabafou, em tom divertido, o defesa central, durante antevisão ao desafio com a seleção portuguesa.



Lindelöf, de 29 anos, que cumpre a sua sétima época consecutiva nos ingleses do Manchester United, para onde saiu quando deixou as 'águias', partilhou que ainda mantém uma ligação com Portugal, mas, por enquanto, não pensa no regresso ao futebol luso.



"Passo muito tempo aqui em Portugal, apesar de estar em Inglaterra há vários anos. É um país que me diz muito, vim para cá muito jovem e passei cinco anos muito bons. Gosto muito da cultura e das pessoas, é um local que me assenta bem, mas não penso muito no futuro da minha carreira", partilhou o defesa central.



Embora ainda partilhe balneário com os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, no Manchester United, Lindelöf não terá, desta vez, oportunidade de rever Cristiano Ronaldo, ex-companheiro nos 'red devils', que ainda considera ser "um grande jogador".



"Há vários anos que marca muitos golos de forma consistente. Mas não acho que este jogo será mais fácil para nós por ele não estar. Portugal tem outros jogadores muito bons, que podem entrar e marcar. Vai ser um jogo difícil para nós", disse Lindelof.



O defesa central, que é o capitão dos suecos, ouviu o treinador, durante a conferência de imprensa, garantir, publicamente, que será um dos titulares no duelo com a equipa das 'quinas'.



Portugal e Suécia defrontam-se esta quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, num jogo de preparação agendado para as 19:45, que terá arbitragem do espanhol Ricardo Burgos.