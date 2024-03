Portugal "é o Manchester City das seleções nacionais", diz Tomasson

“Portugal é uma das melhores seleções da Europa. É o Manchester City das seleções nacionais. Em dez jogos com o selecionador Roberto Martínez venceu tudo e só sofreu dois golos. Podem ganhar o Euro, basta ver a equipa que têm. Para mim, são um dos favoritos”, disse Jon Dahl Tomasson, na antevisão ao duelo entre ambas equipas.



O técnico dinamarquês, que iniciou funções com selecionador sueco no mês passado, considerou mesmo que Portugal serve de inspiração para este seu novo projeto profissional.



“Esta equipa portuguesa inspira-me na forma como joga. Têm bons jogadores, mas são uma verdadeira equipa. Conseguem criar oportunidades de golo de várias maneiras, e apesar de terem muitas estrelas, jogam como um grupo coeso”, disse o treinador.



Jon Dahl Tomasson, aponta, por isso, que este jogo amigável frente à equipa das ‘quinas’ “será um grande desafio para a Suécia”, mas prometeu que não vai apresentar uma equipa com um bloco baixo.



“Pediram-me para implementar um futebol ofensivo e moderno, e temos bons jogadores para isso. Queremos empolgar o público e este jogo é o primeiro passo de uma longa jornada. Não vamos fazer um bloco defensivo, pois assim não apreendemos nada e queremos evoluir”, vincou o selecionador.



Nesse estilo de futebol que pretende implementar na Suécia, Jon Dahl Tomasson reconheceu que o avançado do Sporting Viktor Gyökeres é uma peça importante, não estando surpreendido com aquilo que o ponta de lança tem feito no campeonato português, onde é o melhor marcador.



“É um excelente jogador, conheço-o desde que jogava no Championship [segundo escalão inglês]. Percebo porque as pessoas aqui em Portugal gostam tanto dele. Temos falado muito sobre a forma de jogarmos, mas não tenho nada a ensinar-lhe. Ele marca golos todas as semanas, e ainda na última partida fez três”, desabafou.



O selecionador garantiu que Viktor Goykeres é tão popular na Suécia como em Portugal, e apontando-o como uma referência para muitos jovens, acredita que o avançado ainda tem potencial para evoluir.



“Todos na Suécia estão muito orgulhosos pela sua postura e também pelos golos que ele marca. Já o conhecia desde que jogava em Inglaterra, mas agora creio que está melhor. Aproveitou estar num país tão bonito como este e jogar numa boa Liga para evoluir. Espero que ele continue a marcar, também pela Suécia”, acrescentou Tomasson.



Ainda falando em golos, o selecionador sueco foi confrontado com a ausência de Cristiano Ronaldo na equipa portuguesa, neste jogo, salientando que tal não vai trazer mais facilidades ao seu conjunto.



“Cristiano Ronaldo é um excelente jogador, com muito golos, e sinto que irá continuar a marcar. Mas o resto dos jogadores de Portugal alinham em grandes equipas e também marcam muitos golos. Por isso digo que são favoritos ao Euro2024”, completou Jon Dahl Tomasson.



O técnico dos nórdicos confirmou que tem toda a equipa à disposição para este desafio, e confessou que tanto Viktor Gyökeres, como o defesa central Victor Lindelöf, ex-jogador do Benfica, estarão no ‘onze’ inicial.



Portugal e Suécia defrontaram-se esta quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, num jogo de preparação agendado para as 19:45, que terá arbitragem do espanhol Ricardo Burgos.