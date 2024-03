Portugal arranca com grupo final quase definido

Para os particulares com Suécia e Eslovénia, o técnico espanhol alargou a convocatória para um número bem elevado – já teve de deixar "cair" os lesionados Raphaël Guerreiro e Francisco Trincão, chamando Dany Mota -, mas dificilmente as ideias de Martínez serão alteradas.Criticado durante a qualificação, totalmente vitoriosa, por cedo ter construído um núcleo duro e, depois, por ter chamado João Cancelo e João Félix após estes estarem quase há três meses sem competição, Martínez abriu as portas da seleção agora em março, mas este estágio promete ter pouco efeito nas escolhas finais para o Euro2024.Para já, as 24 seleções finalistas terão de escolher um máximo de 23 jogadores para a convocatória final, mas esse número poderá aumentar já em abril, com a UEFA a avaliar possíveis 25 ou até 26., publicamente nomeado por Roberto Martínez como dono da baliza lusa,, recordista de internacionalizações neste setor, esão claramente as escolhas do treinador espanhol.também têm tudo para começar a fazer a mala para a Alemanha, embora, caso a UEFA mantenha os 23, Toti Gomes possa ter uma desilusão ou até Pepe, que, aos 41 anos, falhou praticamente todo o apuramento por causa de limitações físicas.também parecem ter lutar certo, coma poder aparecer caso Mendes ou Guerreiro continuem com os recorrentes problemas físicos.são nomes inquestionáveis node Martínez, comna calha caso haja alguma baixa de última hora.só vão falhar o Euro2024 caso aconteça algo inesperado, comtambém praticamente garantidos, embora a manutenção dos 23 convocados possa complicar as contas.A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois, em 26 de março, vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 4, 8 e 11 de junho, respetivamente.A equipa das quinas está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.