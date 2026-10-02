Hóquei/Mundial feminino. Seleção portuguesa confiante para primeira fase no Mundial

"Estamos numa primeira fase relativamente acessível e será importante mantermos o foco naquilo que temos vindo a fazer até aqui, para depois enfrentarmos a segunda fase nas melhores capacidades e com as máximas possibilidades de poder competir”, reconheceu Ricardo Barreiros.



O selecionador, que se estreia num campeonato do Mundo na liderança da seleção, adiantou que a experiência no ano passado, no Europeu, “foi muito enriquecedora” e que agora, depois de mais de um mês de estágio no Luso, na Mealhada, distrito de Aveiro, ficou ainda “mais confiante” de que o grupo leva “coisas já bastante mais positivas” para o Paraguai.



“Foi um ponto de partida muito importante para a relação entre elas e a equipa técnica e, este ano, estamos a notar mais na pista, que estamos uns patamares mais à frente e isso para mim é importante e para elas também”, assumiu Ricardo Barreiros.



Neste sentido, o técnico confirma que o trabalho no estágio correu “muito bem” e agora estão prontas para “tentar as possibilidades, sabendo que é difícil” até pela Espanha que “está um patamar acima das de mais”, mas também por outras seleções que “podem criar grandes dificuldades” como a Argentina, o Chile e a Itália.



Ricardo Barreiros destacou ainda a confiança de que qualidade individual das atletas “vai resolver 90% dos problemas” que irão surgir no campeonato mundial, restando 10% que “terão de ser resolvidos coletivamente”. “Qualidade e ambição elas têm. Assim tenhamos um bocadinho mais de clarividência na altura de por em prática e acho que as coisas podem acontecer”, assumiu.



A capitã, Sofia Moncóvio, assumiu à agência Lusa que na bagagem vai “um misto de ambição, ansiedade, nervosismo, tudo à mistura". A caminho do quarto mundial, a internacional portuguesa lembrou que com a sua participação Portugal ficou em quinto, depois em terceiro e no último em segundo, portanto, “na lógica da escadinha só resta um lugar para conquistar”, o primeiro.



“Obviamente, que é isso que mais queremos e mais ambicionamos, mas não nos podemos considerar favoritas. Nenhuma seleção se pode considerar favorita”, indicou a capitã.



A seleção feminina viajou no dia 01 de outubro para o Paraguai e tem estreia marcada no Mundial no dia 04, frente à Índia.