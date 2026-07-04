Inglês Anthony Taylor vai arbitrar o Portugal-Espanha

Taylor, de 47 anos, terá como assistentes Gary Beswick e Adam Nunn, enquanto o alemão Felix Zwayer desempenhará a função de quarto árbitro e o compatriota Robert Kempter será o ‘juiz’ assistente de reserva. A FIFA não indicou a composição da equipa responsável pela videoarbitragem.



Este será o terceiro encontro que Anthony Taylor irá dirigir neste Mundial, após ter no Uzbequistão-Colômbia (1-3), do grupo de Portugal, e no Senegal-Iraque (5-0), do Grupo I.



Internacional desde 2013 e a cumprir o seu segundo Campeonato do Mundo, Anthony Taylor já arbitrou cinco partidas da seleções portuguesa, a última das quais na qualificação para esta fase final, quando Portugal venceu por 5-0 na Arménia, em setembro do ano passado.



O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira no Estádio AT&T, em Arlington, com início agendado para as 14:00 locais (20:00 em Lisboa).



O vencedor deste duelo irá encontrar nos quartos de final o vencedor do Estados Unidos-Bélgica.



