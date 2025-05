Itália é o adversário de Portugal nas `meias` do Euro de sub-17

Em Durres, De Wannemacker colocou os belgas no comando da partida da terceira ronda, aos 12 minutos, mas, após o descanso, um ‘bis’ de Samuel Inácio (62 e 78), com o segundo golo a ser apontado da marca do castigo máximo, ditou a reviravolta dos 'azzurri'.



Desta forma, Itália fechou a ‘poule’ com nove pontos em outros tantos possíveis, seguida da Bélgica, segunda, com quatro, e que também garantiu as ‘meias’, fase em que vai medir forças com a França, que venceu a 'poule' A, com sete pontos, os mesmos de Portugal, segundo posicionado.



Inglaterra, que ainda mantinha a esperança de poder seguir em frente, tendo, para isso, de bater os checos por três ou mais golos de diferença e esperar que os belgas perdessem com os italianos por, pelo menos, dois golos de diferença, venceram por 4-2, não indo além do terceiro lugar, com os mesmos quatro pontos da Bélgica.



Na quinta-feira, Portugal, campeão em 2003 e 2016, e Itália, vão reeditar a final da uúltima edição, na qual os lusos perderam por 3-0.



A final do Euro de sub-17, que decorre na Albânia, está agendada para 01 de junho.