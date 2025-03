João Cancelo falha seleção devido a lesão

De acordo com a equipa de Riade, comandada pelo português Jorge Jesus, Cancelo tem uma lesão muscular e vai ficar afastado dos relvados nos próximos dois meses, estando assim indisponível para o duplo confronto com os dinamarqueses.



Portugal visita Copenhaga em 20 de março e recebe os escandinavos em 23, com os dois países a lutarem por um lugar na "final four" da Liga das Nações, que será em junho.



Cancelo, de 30 anos, sofreu a lesão na última sexta-feira, na derrota por Al Hilal perante o Al Ahli (3-2), em jogo do campeonato saudita.



O lateral formado no Benfica e que passou por clubes como FC Barcelona, Manchester City, Bayern Munique, Juventus e Inter Milão tem 60 jogos e 10 golos pela seleção nacional e é um dos habituais convocados de Roberto Martínez.