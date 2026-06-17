João Neves marcou primeiro golo de Portugal na edição 23
O médio João Neves marcou, aos seis minutos, o primeiro golo da seleção portuguesa de futebol no Mundial de futebol de 2026, no confronto com a República Democrática do Congo.
Em encontro da primeira jornada do Grupo K, em Houston, o jogador do Paris Saint-Germain, que só tinha marcado por Portugal no 9-1 à Arménia, em 16 de novembro de 2025, marcou de cabeça, após centro da esquerda de Pedro Neto.
João Neves, jogador de 21 anos formado do Benfica, está a cumprir em Houston a 23.ª internacionalização `AA`.
Em Mundiais, o líder luso, desde que faturou por nove vezes na edição de 1966, sendo o `rei` dos marcadores dessa edição, é Eusébio, secundado por Cristiano Ronaldo, que soma oito e tem hoje mais uma oportunidade para igualar o `pantera negra`.
Seguem-se Pauleta, isolado no terceiro lugar, com quatro golos, apenas mais um do que os `magriços` José Augusto e José Torres e do que Gonçalo Ramos, hoje suplente.
O golo de João Neves foi o 62.º de Portugal em Mundiais.