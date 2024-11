João Palhinha falha jogos de Portugal com Polónia e Croácia

Numa pequena nota publicada no seu site oficial, a FPF avançou que Palhinha, jogador do Bayern Munique, é baixa certa para os próximos e últimos jogos do Grupo A1 e que já iniciou o período de recuperação na Cidade do Futebol, Oeiras.



Também no seu site oficial, o Bayern confirmou a lesão do médio de 29 anos, acrescentando que tem um problema num adutor.



Para já, Palhinha vai continuar na Cidade de Futebol em recuperação e, mais tarde, deverá regressar a Munique.



O internacional português já tinha falhado os últimos dois treinos de Portugal, que na sexta-feira defronta a Polónia, no Estádio do Dragão, no Porto, numa partida que pode confirmar a passagem aos quartos de final da Liga das Nações.



Ainda hoje, após o almoço, a comitiva lusa viaja até ao Porto e, às 19h30, no Estádio do Dragão, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do encontro em conferência de imprensa.