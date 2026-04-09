João Pinheiro vai estar no Mundial2026

O árbitro da associação de Braga, tem 38 anos, é o único português na elite da UEFA, categoria na qual Jorge Sousa e Artur Soares Dias tinham sido os últimos representantes nacionais.





João Pinheiro está, assim, no lote de 52 árbitros principais que vão dirigir os 104 jogos do Mundial2026, entre 11 de junho e 19 de julho, que conta com Portugal no Grupo K, juntamente com República Democrática do Congo, Colômbia e Uzbequistão.



João Pinheiro esteve, recentemente, num estágio de preparação em Itália, já tendo, precisamente, em vista a possibilidade de ser convocado para o Mundial.A arbitragem portuguesa esteve representada em 12 dos 22 Mundiais de futebol, a última vez dos quais por Proença, em 2014.