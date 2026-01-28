Jorge Braz alerta para Polónia a jogar pela honra

“Honestamente, não sei bem o que esperar. Desistir não faz parte do vocabulário da Polónia. Vai depender do que fizermos. Lutam sempre até ao final e, sabendo que depois vão já para casa, veremos onde isso os vai levar. Se fizermos o nosso trabalho e retirar-lhes confiança, vai ser um pouco ‘cinzento’. É fazermos a nossa parte e não permitir que a Polónia esteja dentro do jogo, a lutar e a querer vencer. O orgulho e a honra deles estarão em jogo e sei que não vão desistir”, considerou.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida, Jorge Braz frisou que Portugal quer concluir o agrupamento com nove pontos, apesar de já ter consumado o apuramento para os quartos de final e o primeiro lugar do Grupo D.



“Queremos crescer no nosso processo e confiança. Esse é o foco e temos de estar concentrados e mentalizados nas tarefas e funções de cada um. Tentar melhorar e consolidar o que controlamos. O adversário vai exigir muito de nós. Só tivemos um dia para preparar, as coisas ficam um bocadinho mais densas”, realçou.



Ao lado de Jorge Braz, o guarda-redes Edu foi o escolhido para lançar o jogo, após ter feito os primeiros minutos na competição na goleada por 5-1 frente à Hungria - Bernardo Paçó tem sido a escolha habitual para a baliza portuguesa.



“Muito feliz por poder fazer a minha estreia neste Europeu. Estamos todos prontos e ligados, todos contam. Estou sempre preparado e disposto para a ‘guerra’. Se for a minha vez, estarei preparado e sei que o Bernardo vai estar a apoiar no banco, e se for o contrário também. Somos uma pequena família dentro da família”, frisou.



O ambiente e competitividade saudáveis permitem a Edu encarar a fase final da mesma forma com que encarou as anteriores, nas quais foi mais vezes opção na baliza, alertando para a qualidade de remate dos polacos, que requererá atenção.



“A Polónia é um adversário muito forte, rematam muito bem. São jogadores muito habilidosos, fortes fisicamente e com um objetivo muito certo. Teremos de estar 100% ligados. Vamos ter muito trabalho, são jogadores que gostam de rematar. Se estivermos focados no nosso trabalho, conseguiremos mais uma vitória”, vincou.



Portugal, líder com seis pontos, já apurado e vencedor do Grupo D, defronta a Polónia, última, ainda sem pontos, na terceira e derradeira jornada do agrupamento, num jogo com início às 20:30 locais (19:30 em Lisboa) de quinta-feira, na Arena Stozice, na cidade eslovena de Liubliana.



