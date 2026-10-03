Jorge Jesus disponível para falar com Cristiano Ronaldo

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, espera que as palavras de Jesus, este domingo, não ponham em causa o regresso de Cristiano Ronaldo à seleção.







A margem para um entendimento é mínima, quase zero, mas a FPF não quer que a carreira de Ronaldo na seleção termine assim. E, por outro lado, tem consciência das implicações financeiras que esta saída representa.