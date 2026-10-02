Noruega é próximo adversário. Jorge Jesus acarinhado por adeptos no Porto

Os cartazes incluem também críticas dirigidas ao selecionador nacional: “Jorge Jesus não esteve à altura”, pode ler-se no cartaz.

Não é ainda conhecida a identidade dos responsáveis pela colocação dos cartazes.

A colocação dos cartazes acontece depois do episódio registado na Dinamarca, onde Cristiano Ronaldo abandonou o treino da seleção nacional um dia antes do jogo da Liga das Nações e abandonou o estágio.





Entretanto, o cartaz colocado nas imediações da Cidade do Futebol terá sido retirado. O motivo invocado pela autarquia de Oeiras é o facto de se tratar de uma estrutura publicitária alegadamente instalada de forma ilegal no concelho.





Fonte próxima do futebolista dos sauditas do Al Nassr esclareceu à agência Lusa que nem Cristiano Ronaldo, nem ninguém ligado a si, tem qualquer responsabilidade sobre a colocação dos referidos cartazes.



Federação quer consenso, mas até domingo a concentração é no jogo





A RTP sabe que a Federação Portuguesa de Futebol entende que por tudo o que o Cristiano Ronaldo representa para o país e para o futebol português, a Federação Portuguesa de Futebol tudo fará para que a história dele na Seleção não termine assim.



No entanto, esta vontade não confirma, por agora, a intenção de promover uma reunião entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Até domingo, a FPF quer apenas concentração no jogo e no trabalho.

Dois dos cartazes surgiram na Segunda Circular, em Lisboa, e um terceiro foi instalado junto à Cidade do Futebol, em Oeiras.Nas estruturas publicitárias podem ler-se mensagens de agradecimento e solidariedade para com o internacional português: “Obrigado Cristiano Ronaldo por tudo o que fizeste por Portugal. Serás sempre o nosso capitão” e “Portugal sempre contigo”.Entre os motivos apontados no cartaz está a falta de sensibilidade na gestão de Cristiano Ronaldo. Acusam ainda Jorge Jesus de ter tratado de forma errada o capitão da seleção e atribuem ao treinador um “ego inflamado”.