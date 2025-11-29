Kika dispensada da Seleção

“Após avaliação efetuada pela Direção de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a internacional portuguesa foi considerada inapta para o jogo frente ao Brasil”, lê-se numa nota emitida na página oficial do organismo na Internet.



Kika Nazareth, de 23 anos, lesionou-se na primeira parte do embate particular frente aos Países Baixos e deixou o relvado em lágrimas, ficando indisponível para a partida com o Brasil, na terça-feira, em Aveiro, que encerra mais um ciclo de preparação para a fase de qualificação rumo ao Mundial2027 e será o último jogo do conjunto das ‘quinas’ em 2025.



A cumprir a segunda temporada ao serviço do FC Barcelona, a avançada está em dúvida para a receção das hexacampeãs espanholas ao pentacampeão português Benfica, em 10 de dezembro, para a quinta e penúltima ronda da fase de liga da Liga dos Campeões.